Che impresa del Penne: batte il Favale e va in finale

Il Penne, spinto dai suoi caldissimi tifosi, vince in casa del Favale (0-1) e avanza nei play-off per la promozione in Eccellenza. Aveva un solo risultato utile a disposizione, la squadra di Pavone: detto, fatto. La vittoria in terra teramana vale l'accesso alla finale. La zampata di Di Simone nella ripresa fa esultare i biancorossi, che espugnano con merito il Comunale di Sant'Egidio. Una vittoria stretta nel punteggio finale, ma legittimata nella ripresa con due occasioni nitide di D'Amico (grande risposta di Ragni) e Cornazzani. Nel finale, dopo una grande giocata di Marchionne che conquista una punizione sulla trequarti, Di Simone raccoglie sul secondo palo il piazzato di Cacciatore e regala la finale ai biancorossi, che si giocherà domenica prossima in casa al Comunale contro il Mutignano con due risultati su tre a disposizione. Penne sogna il ritorno in Eccellenza ad un anno dalla retrocessione ai play-out della passata stagione.

FAVALE 1980-PENNE 0-1: il tabellino

FAVALE: Ragni, Qatja, Sciamanna (41'st Ricci), Kala, Toscani, Lanzano, Hoxholli (41'st Cinaglia), Strappelli (26'st Centi), Africani, Olivieri, Di Blasio. A disposizione: Iapadre, Marini, Di Marco, Gasparretti, Hoxha, Di Serafino. Allenatore: De Amicis

PENNE: D'Intino, Di Martino (15'st Cornazzani), Mbodj (15'st Di Pentima), Sablone, D'Addazio, Di Simone, Buffetti, Rossi (31'st Marchionne), Ndiaye, Cacciatore, D'Amico (15'st Carminelli). A disposizione: Falzano, Grande, Surugiu, Di Martile, Barlaam. Allenatore: Pavone

Arbitro: Diella di Vasto.

Rete: 38'st Di Simone.

Ammoniti: Sablone (Penne), Kala (Favale).