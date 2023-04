Penne, inizia l'assalto all'Eccellenza

Se gli ultimi quattro turni della stagione regolare hanno rappresentato di fatto delle "finali" nella volata per un piazzamento nei play-off, ora inizia il momento della verità per il Penne: domenica alle 16:30 al Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata si gioca la semifinale play-off in casa del Favale 1980: gara da dentro o fuori. Un solo risultato a disposizione per i ragazzi di mister Pavone: in virtù del miglior piazzamento in campionato dei locali infatti (arrivati terzi con tre punti di vantaggio sui biancorossi) servirà necessariamente un successo per provare a proseguire la corsa verso l'Eccellenza; la gara secca decreterà la finalista del play-off del girone che la domenica successiva andrà a contendere la qualificazione al triangolare finale per la promozione alla vincente dell'altro spareggio, che vede coinvolte Turris Calcio Val Pescara e Mutignano.

Un successo da cercare nell'arco dei novanta minuti o in alternativa nei tempi supplementari: il regolamento prevede infatti che, in caso di parità, si disputeranno i due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno al termine dei quali, qualora dovesse permanere il pareggio, sarebbe qualificata al turno successivo la squadra meglio piazzata in regular season, in questo caso il Favale.

Una gara tutta da vivere insomma, contro un avversario che ha fatto della solidità difensiva il proprio punto cardine, seconda miglior difesa del torneo con 27 reti al passivo (seconda solo al Città di Teramo), e con un andamento casalingo piuttosto regolare (9 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Biancorossi che avevano esordito in campionato proprio in casa dei vibratiani rimediando una sonora sconfitta 0-2, riscattata con il netto successo 4-0 nel ritorno tra le mura amiche. Rispetto a quel match d'esordio si giocherà sull'erba naturale del Comunale di Sant'Egidio alla Vibrata, e non più sullo stretto sintetico del "Manari" campo secondario dell'impianto santegidiese. Lo spostamento della gara si è reso necessario a causa della prelazione sull'utilizzo dell'impianto al New Club Villa Mattoni, che sarà in contemporanea impegnato nel match di playout contro il Piano della Lente.

Fischio d'inizio previsto per le ore 16:30, biglietti acquistabili direttamente allo stadio al prezzo di 10 euro con i botteghini che apriranno alle 15:30. A dirigere l'incontro è stato designato il signor Antonio Diella di Vasto, coadiuvato da Matteo Nunziata di Sulmona e Davide D'Adamo di Vasto.