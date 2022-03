Olbia - Pescara, le formazioni ufficiali

Si gioca per la 31a giornata del girone B di Lega Pro. Fischio d'inizio alle 17:30 al "Nespoli" di Olbia. Auteri in attacco sceglie Cernigoi titolare nel 4-2-3-1.

Recupera Memushaj, ma solo per la panchina. Il tecnico rinuncia invece a Drudi, debilitato da un attacco influenzale in settimana. Ancora out Diambo, che tornerà solamente tra una settimana. Indisponibile Pompetti, vittima di problemi muscolari: ma sarà in panchina. Cancellotti terzino destro con Zappella in mediana e Clemenza tra le linee.

Le formazioni ufficiali

OLBIA (3-4-1-2) Ciocci; Brignani, Pisano, Emerson; Arboleda, La Rosa, Chierico, Travaglini; Biancu; Ragatzu, Udoh. A disposizione: Van Der Want, Boccia, Renault, Ladinetti, Belloni, Giandonato, Occhioni, Perseu, Manca, Mancini, Saira, Finocchi.. Allenatore: Canzi.

PESCARA (4-2-3-1) Sorrentino; Cancellotti, Illanes, Ingrosso, Veroli; De Risio, Pontisso; Zappella, Clemenza, Rauti; Cernigoi. A disposizione: Iacobucci, Di Gennaro, Frascatore, Ierardi, Nzita, Rasi, Pompetti, Memushaj, Ferrari, D’Ursi. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Sfira di Pordenone.

Olbia - Pescara: dove vederla in tv o in streaming

Olbia - Pescara in programma oggi, sabato 12 marzo, alle 17:30, sarà trasmessa in diretta per gli abbonati su Eleven Sports