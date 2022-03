Olbia-Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Fischio d'inizio oggi pomeriggio alle ore 17:30 al "Nespoli" di Olbia per la sfida che attende il Pescara in terra sarda. Auteri recupera Memushaj, ma solo per la panchina. Il tecnico rinuncia invece a Drudi, debilitato da un attacco influenzale in settimana. Ancora out Diambo, che tornerà solamente tra una settimana. Indisponibile Pompetti, vittima di problemi muscolari: ma sarà in panchina. Cancellotti terzino destro con Zappella in mediana e Clemenza tra le linee.

Olbia-Pescara: la cronaca

1' Buon pomeriggio a tutti dal Nespoli. È tutto pronto per la sfida di Lega Pro tra Olbia e Pescara.

Olbia-Pescara: il tabellino