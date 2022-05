Il Padova di Massimo Oddo in finale play-off di serie C

Sarà Padova – Palermo la finale dei pla-off di serie C. Massimo Oddo ha vinto la sfida tutta abruzzese tra ex Pescara contro Vincenzo Vivarini e il suo Catanzaro. Ha deciso un gol di Chiricò al 96’ su calcio di punizione. Dopo aver vinto la Coppa Italia di C, il campione del mondo e ultimo allenatore ad aver vinto un campionato con il Pescara, può centrare una clamorosa e storica doppietta con i biancoscudati. Con lui, anche il pescarese Marcello Donatelli, fedelissimo vice da diverse stagioni. Mastica amaro Vivarini, che non ha raggiunto l’obiettivo con i calabresi, ma è stato ad un passo dalla qualificazione alla finale.

Dall’altra parte ci sarà il Palermo di Silvio Baldini, spinto dai tanti gol di un ex del Delfino: l’italobrasiliano Matteo Brunori Sandri, già 28 gol in stagione, una parentesi poco felice all’Adriatico nella prima parte del torneo 2019/2020, in serie B. Il Palermo ha eliminato in semifinale la Feralpisalò, che prima aveva fatto fuori dai play-off il Pescara di Zauri e poi addirittura la Reggiana, per larghi tratti in corsa per la promozione diretta nel girone B. I lombardi dell’ex Bacchetti eliminati con un doppio ko, decisivo soprattutto quello della prima semifinale casalinga per 0-3. Ora 180’ per decretare la quarta promossa dopo Sudtirol, Modena e Bari: il 5 giugno alle 21 prima sfida all’Euganeo, il 12 ritorno alla Favorita (sempre alle 21).