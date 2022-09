Latina - Pescara 1-2, Sebastiani sbotta in tv: "Senza di me i tifosi la domenica sarebbero a casa"

Serie C Girone C

Il Pescara vince due gare su due ed è primo nel girone C assieme alle altre favorite Catanzaro e Crotone, ma il presidente Sebastiani non può godersi al massimo il momento magico dei suoi: anche al Francioni, i tifosi biancazzurri presenti nel settore ospiti lo hanno preso di mira con cori contro la sua gestione e la sua persona. Una situazione paradossale, che al numero uno del club di certo non piace. "La vittoria? Ci vuole meno egoismo sotto porta, bisogna fare gol. Il Latina ci ha creduto fino alla fine, ma Plizzari non ha fatto nemmeno una parata. Bisogna essere cinici, più cattivi sotto porta. Potevamo chiuderla nel primo tempo e giocare con meno apprensione nel finale", ha detto a Rete8 Sebastiani dopo il fischio finale.

Pescara primo dopo due giornate: "Abbiamo fatto sei punti in due partite non facili. L’Avellino è una squadra di quelle che lotteranno per vincere, il Latina era partito bene e aveva vinto a Foggia, quindi non era scontato fare bottino pieno. Il Pescara ha giocato una grande partita, ma ripeto che dovevamo chiuderla prima".

Sui tifosi

Poi arriva il commento sulle contestazioni subite a Latina: "Ingrosso? Speriamo di recuperarlo per mercoledì, altrimenti credo che per domenica prossima sarà a disposizione. I cori dei tifosi contro di me? Non mi danno fastidio, apprezzo i tifosi per quello che fanno per la squadra. Rispondo dicendo che senza di me oggi avremmo trascorso tutti una domenica a casa...".