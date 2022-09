Pescara, Sebastiani riapre a nuovi soci: "Presto novità in società"

Serie C Girone C

“Portare nuovi soci? Spero di farlo nei prossimi mesi, e di avere sicuramente un partner affidabile insieme a me qui. Io posso cedere tutte le cariche, a me interessa la continuità del club e la serietà delle persone. Avrei voluto un ingresso in società prima dell’inizio del mercato, poi non è stato possibile e ho dovuto pensare a tutto io: iscrizione, fidejussione, acquisti e pianificazione della stagione. Ma questa cosa va avanti e spero di chiuderla velocemente perché è una cosa che serve al Pescara”, ha detto ieri il presidente ai microfoni di Ciro Venerato al Tgr abruzzese.

Si continua a lavorare dunque per l'allargamento della base societaria del Delfino nelle prossime settimane. Sfumata la pista che protava al nuovo socio italo australiano, rimasto – fino a oggi – top secret. Si trattava in realtà di Ross Pelligra, origini siciliane, da poche settimane nuovo patron del Catania, ripartito dalla serie D con progetti ambiziosi e bellicosi. Era lui il mister X del presidente Daniele Sebastiani, ma l’imprenditore ha preferito tornare ad investire nella propria terra d'origine.

Il Pescara è ripartito in estate dalla sua vecchia dirigenza, senza nuovi innesti, ma punta a inserire facce nuove, e forze economiche fresche, a stagione in corso. Sarà la volta buona o è il solito ritornello che va avanti ormai da qualche anno? Lo scopriremo solo tra qualche mese. Ma è chiaro che un nuovo socio, o più soci, economicamente attrezzati, farebbero solo bene al club, alla sua sostenibilità attuale e alle ambizioni future.