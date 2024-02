La Coppa Davis arriva a Pescara

La Coppa Davis, quella vera, conquistata nel 2023 dalla squadra italiana nella finale di Malaga, dopo l'avvincente sfida all'Australia, sta facendo il giro dei più importanti club italiani per condividere con tutti gli appassionati il grande successo ottenuto dai nostri campioni azzurri. E a brevissimo la Coppa, alzata al cielo dalla squadra capitanata da Filippo Volandri e formata da Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, farà tappa anche a Pescara nel suo tour italiano. Il prestigioso trofeo, appena conquistato dalla Nazionale a 47 anni di distanza dal primo e fino a poco fa unico trionfo nella competizione, sarà esposta nel Circolo Tennis Pescara in viale Marconi 335, e a disposizione per foto e selfie dal tardo pomeriggio di lunedì 26 febbraio fino al primo pomeriggio di mercoledì 28. Un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati ma anche per i semplici curiosi o per coloro che si stanno appassionando solo adesso alla racchetta grazie alle super vittorie del nuovo numero 3 al mondo, Sinner.