I tifosi del Pescara oggi al Menti per tifare il Vicenza

Mancano quattro giornate alla fine del campionato di serie B. Il Vicenza è terzultimo con 25 punti e rischia di ritrovarsi in C se non dovesse riuscire a rimontare almeno tre punti e conquistare il quartultimo posto, valido per il play-out.

Un'impresa difficile che richiede il massimo supporto da parte dei tifosi. Oggi alle 15 al Menti arriva il Perugia, già salvo, e gli ultras vicentini riempiranno la loro curva, anche grazie alla delegazione di supporters in arrivo da Pescara.

Ci saranno anche molti rappresentanti della curva nord dell'Adriatico per sostenere i gemellati vicentini nella mission impossible della salvezza, come ha riportato Vicenza Today.

Si rafforza, con quest'ultima iniziativa, un rapporto di amicizia tra tifoseria che è la più vecchia in Italia e una delle più consolidate in Europa. Al Menti si mescoleranno dunque ancora una volta sciarpe e bandiere biancorosse e biancazzurre cantando insieme "Pescara-Vicenza, nessuna differenza!".