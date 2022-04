Caso plusvalenze, il presidente Sebastiani sul proscioglimento: "Sempre stato tranquillo, bravi i legali"

«Sono sempre stato tranquillo, bravi i legali».

Commenta così il presidente del Delfino Pescara, Daniele Sebastiani, ai microfoni di TuttoC, come riferisce l'Adnkronos, il suo proscioglimento e quello della società nel caso plusvalenze.

«Per me era un argomento che non doveva nemmeno partire, non solo in generale, ma soprattutto guardando la mia situazione. Nel dibattimento ho avuto la prova che gli altri avessero le nostre stesse motivazioni. Sono stati bravi i legali di tutte le società coinvolte, oltre ai consulenti tecnici, che hanno fatto capire al tribunale che c'era qualcosa che non andava: io sull'argomento sono sempre stato tranquillo. Abbiamo lavorato con la massima correttezza, quindi non potevamo aver paura di qualcosa che non esistesse», dice il numero uno della società biancazzurra.