L’imprenditore Gabriele Liberatore entra nel gruppo dirigenziale della Folgore Delfino Curi Pescara

L’imprenditore Gabriele Liberatore, numero uno della Soget, entra nel gruppo dirigenziale della Folgore Delfino Curi Pescara che comprende anche la Curi Pescara e la Renato Curi Folgore Delfino. Liberatore è impegnato con la prima squadra di Eccellenza, ma è in prima linea anche per la crescita del settore giovanile: il suo marchio affiancherà, infatti, anche il vivaio.

Sono tre le realtà in sinergia: asd Folgore Delfino Curi Pescara (presidente Luciano Zangirolami; patron Quintino Paluzzi e, appunto, il festeggiato Gabriele Liberatore); asd Curi Pescara (presidente Antonio Martorella, soci Claudio Croce, Alberto Agresta, Stefano Sasso); asd Renato Curi Folgore Delfino (fresca di nuova denominazione: rappresenta le tre anime fuse in un’unica realtà: presidente Stefano Sasso, soci Agresta, Croce, Martorella).

“Stiamo bene insieme, siamo un bel gruppo. Mi piace tutto di questa realtà, è davvero bello esserci”, ha detto Liberatore, protagonista già nel precampionato accanto a Quinto Paluzzi e ai dirigenti della nuova famiglia calcistica pescarese appena nata. Liberatore, spesso, è stato a bordo campo per vedere all’opera mister Bonati e il gruppo che giocherà il prossimo campionato di Eccellenza, in cui spiccano molti ragazzi cresciuto nelle giovanili, compresi i gioiellini dell’under 17 della passata stagione, Panzera e Shyti.

“Vedere i ragazzi delle giovanili arrivare in prima squadra è la cosa più bella, i ragazzi crescono qui con noi e hanno uno sbocco nel calcio che conta. Chiaramente è sempre l’allenatore che decide le strategie. Quest’anno abbiamo creato un mix tra i nostri giovani e giocatori esperti per affrontare un campionato durissimo, con tanti squadroni. E non vogliamo fare brutte figure”, ha detto. La Curi Pescara riparte invece con l’under 15 campione d’Abruzzo e l’Under 17 vice campione regionale.

“Un’altra bellissima cosa, questi risultati sono un onore. E queste squadre giovanili sono il fiore all’occhiello della società. La Renato Curi Folgore Delfino? Un accordo nato dalle tre realtà che stanno benissimo insieme. Speriamo di avere un grande futuro davanti”. Liberatore, da appassionato di calcio a tutti i livelli, non ha mai tenuto nascosta la sua fede per il Milan e tra un mese, alla Scudetto Cup organizzata dalla Curi Pescara, potrà godersi dal vivo i gioiellini del vivaio rossonero, in particolare quelli dell’under 15, che sfideranno altre big di categoria al San Marco: “Ci saremo, anche come partner commerciali dell’evento con la mia azienda. Sarà uno spettacolo. E io, da milanista sfegatato quale sono, sono pronto a guastarmi lo spettacolo dell’under 15 rossonera, da cui sicuramente verrà fuori qualche protagonista della serie A dei prossimi anni...”.