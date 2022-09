Foggia - Pescara: ultime, probabili formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Il Pescara a Foggia gioca un altro big match di questo avvio di campionato, domani sera alle 20.30 allo Zaccheria. Colombo riparte dalla vittoria di Viterbo con Boben in difesa e il portiere titolare “concesso” dalla Figc per la delicata trasferta, prima di rientrare in ritiro a Castel di Sangro per la sfida di lunedì contro il Giappone. Cancellotti può tornare a giocare da terzino destro, Milani dall’altra parte. Dubbi a centrocampo e in attacco: Kraja avanti rispetto a Palmiero per la maglia di regista – Gyabuaa e Mora ai suoi lati – e Kolaj favorito (ma occhio a Tupta e Desogus) per completare il tridente con Cuppone e Lescano. “La squadra si è allenata benissimo e per questo ho dubbi ho un po’ in tutti i reparti – ha detto ieri prima di partire per la Puglia Alberto Colombo – . In difesa penso che Boben abbia meritato il premio di giocare dal 1’ dopo la dimostrazione di attaccamento alla causa che mi ha dato a Viterbo, forzando per essere a tutti i costi della partita, sapendo anche di rischiare di farsi male e saltare qualche partita. Anche Ingrosso sta bene, ma credo che Boben meriti una maglia questa volta. Plizzari? Appena riceveremo l’ok da Casa Italia, saremo certi di poterlo schierare a Foggia. Mi dispiace per Sommariva, ma capirà che la questione è anche politica: se chiediamo alla Federazione di liberare Plizzari, non possiamo poi mandarlo in panchina. Sommariva avrà le sue occasioni, è un ottimo portiere e un ragazzo serio. Sono contento che sia con noi anche Crecco: per il rientro in campo manca ancora qualcosa, ma partire con la squadra lo aiuta a ritrovare una normalità che gli manca da tempo”. Per Aloi ci sarà ancora un po’ da aspettare, forse un’altra settimana, prima di tornare in campo con i compagni. Colombo avverte i suoi sull’ambiente dello Zaccheria: “Sarà un’atmosfera infuocata, dobbiamo essere pronti mentalmente. Mancheranno anche i nostri tifosi, e questo per noi è sicuramente un handicap in una partita così difficile”.

Sul Foggia

Schenetti, D’Ursi, Peralta: tanta qualità e imprevedibilità nell’arco di Boscaglia. Come si contengono giocatori offensivi come quelli del Foggia? “Sì, è tutta gente di spessore per la categoria. Si limitano con l’organizzazione e il collettivo. Servirà una fase difensiva perfetta, andando poi a sfruttare gli spazi che certamente ci concederanno. E’ una squadra da vertice, con gente di qualità soprattutto in attacco, che permette a Boscaglia di giocare con diverse soluzioni tattiche diverse. Per questo, la nostra settimana di preparazione al match è stata dura, perché dovremo essere pronti a mettere in pratica sul campo diverse situazioni difensive differenti, in base a come giocheranno loro. Per noi sarà un esame di maturità davvero importante, ma abbiamo voglia di fare una grande partita. Anche per i nostri tifosi che saranno penalizzati e non potranno essere presenti a sostenerci”.

Foggia - Pescara: probabili formazioni

FOGGIA (4-3-3) 15 Nobile; 21 Leo, 5 Malomo, 6 Di Pasquale, 32 Costa; 26 Frigerio, 77 Odjer, 7 Schenetti; 11 D'Ursi, 9 Ogunseye, 10 Peralta. All. Boscaglia. Pescara (4-3-2-1) 22 Plizzari; 29 Cancellotti, 13 Brosco, Boben, 2 Milani; 6 Gyabuaa, Kraja, 19 Mora; 27 Cuppone, 7 Kolaj; 10 Lescano. All. Colombo. Arbitro: Saia di Palermo.