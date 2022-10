Ferrero in tribuna all'Adriatico: "Entrare nel Pescara? Se Sebastiani bussa..."

La sua presenza raramente passa inosservata. Anche ieri pomeriggio all'Adriatico è stato così: in tribuna Majella, accanto al presidente Sebastiani, c'era Massimo Ferrero, ex presidente della Samp. Il tam tam sull'ospite del Pescara si è diffuso rapidamente sugli spalti, tanto che a fine gara Ferrero ha dovuto precisare che la sua presenza era disinteressata e non legata a possibili discorsi su un suo futuro come socio del Delfino. "La mia presenza all'Adriatico è una semplice visita di cortesia perché sono molto amico del presidente Daniele Sebastiani - ha detto Ferrero, come riportato da Tuttomercatoweb - . In passato abbiamo concluso anche alcune operazioni di mercato come quella per Torreira e l'ultima per il giovane Delle Monache. Sebastiani è una brava persona, seria ed appassionata. Capisce di calcio, mi ha invitato e sono venuto molto volentieri. Un mio coinvolgimento nel Pescara? Il Pescara e Sebastiani non hanno bisogno di niente. Siamo soltanto molto amici. Se bussa alla mia porta, però, Ferrero apre...".

Anche lo stesso presidente biancazzurro a fine partita ha puntualizzato: "Ferrero? Una visita di cortesia. Per i nuovi soci nel Pescara non c'è una tempistica precisa, quando saremo pronti diremo tutto".