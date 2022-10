Pescara-Monterosi: la cronaca live della partita [DIRETTA]

Serie C Girone C

Buon pomeriggio dallo stadio Adriatico di Pescara. È tutto pronto per l'inizio della gara tra i biancazzurri e il Monterosi. Seguite con noi la diretta in tempo reale!

Pescara-Monterosi: la cronaca

15' cross basso in area di Lescano per Tupta che non riesce a raggiungere la sfera quindi fischiato fallo in attacco a Milani in pressione alta.

12' interessante discesa di Santarpia che crossa basso sul primo palo dove Verde viene anticipato ed è anche l'ultimo a toccare la sfera prima che rotoli sul fondo.

9' segnalata posizione di fuorigioco a Verde, bravo a inserirsi in area ma partito leggermente in ritardo.

8' primo corner conquistato dal Monterosi sulla sinistra d'attacco, alla battuta Carlini con palla indirizzata verso il primo palo: è attento Plizzari nell'allontanare con i pugni.

6' giornata soleggiata all'Adriatico con circa 21 gradi.

5' fasi di studio in questi primissimi minuti.

2' fallo subìto in uscita da Carlini dopo un buon possesso palla degli abruzzesi.

1' si parte! Calcio d'avvio battuto dal Pescara in maglia biancazzurra, Monterosi in quella rossa.

Pescara-Monterosi: il tabellino

PESCARA (4-3-2-1) - Plizzari; Cancellotti, Brosco, Boben, Milani; Gyabuaa, Kraja, Mora; Tupta, Desogus; Lescano. A disp.: Sommariva, D’Aniello, Palmiero, Kolaj, Aloi, Delle Monache, De Marino, Crecco, Cuppone, Ingrosso, Saccani, Germinario. All. Colombo

MONTEROSI (4-4-1-1) - Alia; Piroli, Mbende, Tartaglia, Cancellieri; Verde, Tolomello, Parlati, Di Renzo; Santarpia; Carlini. A disp.: Moretti, Malatesti, Borri, Burgio, Giordani, Liga, Di Francesco Lipani, D’Antonio, Ferreri, Di Paolantonio. All. Menichini

Arbitro: Filippo Giaccaglia di Jesi.

Assistenti: Giovanni Dell’Orco di Policoro; Marco Pocheddu di Oristano.

Quarto uomo: Fabio Rosario Luongo di Napoli.