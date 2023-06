Eccellenza, lo Spoltore ha un nuovo direttore generale

Novità in casa Spoltore. Sandro Spadafora nuovo direttore generale . Il Presidente Sabatino Pompa ha trovato l’accordo con Sandro Spadafora, figura esperta e competente del calcio dilettantistico abruzzese. Spadafora assumerà l’incarico di direttore generale, mettendo a disposizione la propria esperienza e passione per la gestione a 360º del mondo Spoltore Calcio, dalla prima squadra alla scuola calcio, in simbiosi con tutto lo staff tecnico e dirigenziale che tanto bene hanno fatto in questi anni.

"L’obiettivo della società è il potenziamento delle strutture a disposizione di scuola calcio e settore giovanile, al fine di creare un bacino importante per la prima squadra - dice il comunicato della società - . A tal proposito, entro fine mese, presso il centro commerciale l’Arca, verrà organizzato un incontro con tutto lo staff di settore giovanile e scuola calcio per la presentazione del programma per la nuova stagione sportiva dove saranno invitate tutte le famiglie dei bambini e ragazzi. Inoltre verranno introdotte nuove figure all’interno della società che avranno il compito di perfezionare l’organizzazione, la logistica e l’immagine della stessa".

Nel frattempo è ancora congelata la posizione del tecnico Daniele Di Camillo, che ha centrato le ultime due salvezze del club pescarese in Eccellenza e, almeno secondo i rumors, sarebbe virtualmente confermato in panchina anche per il 2023/2024. Ma nel calcio il condizionale è d'obbligo fino a quando non arrivano le firme.