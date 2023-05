Lo Spoltore resta al presidente Pompa e ai suoi soci, Di Camillo verso la conferma in panchina

Salta il passaggio di proprietà dello Spoltore Calcio all'imprenditore farmaceutico Francesco Saia, nelle settimane passate fortemente interessato a rilevare la società di calcio pescarese. Il club resta nelle mani del presidente Sabatino Pompa (e dei suoi soci). “Ripartiremo per fare ancora meglio e soffrire di meno”, ha detto Pompa, commentando il finale di stagione e il mancato ‘closing’ con Saia. “Ci tengo subito a precisare che lo Spoltore Calcio non è mai stato in vendita”, le parole del numero uno della società spoltorese. “Nelle scorse settimane mi aveva contattato il dottor Saia e aveva manifestato la volontà di entrare nel mondo del calcio e di volere acquistare lo Spoltore per costruire un progetto ambizioso. Abbiamo intavolato una trattativa che sembrava chiusa, tant’è che uomini vicini a lui erano praticamente tutti i giorni a Spoltore per parlare con i tecnici del settore giovanile e programmare la prossima stagione. Poi improvvisamente i contatti si sono interrotti. Da lì è nata la decisione di andare avanti, più forti di prima. Il rammarico è quello di aver perso settimane importanti per programmare la prossima stagione, ma questo non pregiudica assolutamente il futuro. Siamo pronti a ripartire per fare ancora meglio. Abbiamo un florido settore giovanile che sta primeggiando in tutti i campionato e una buona base di giovani e veterani da cui ripartire con la prima squadra”, ha chiuso il presidente, pronto ad annunciare nei prossimi giorni la conferma in panchina del tecnico 39enne Daniele Di Camillo, che ha centrato due salvezze consecutive in Eccellenza alle sue prime esperienze da allenatore. La società azulgrana rimane all’attuale proprietà, ai quattro soci e dirigenti storici dello Spoltore Calcio: Sabatino Pompa, Giuseppe Paris, Marco Giardinelli e Serafino Carugno.