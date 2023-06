Muore a 11 anni stroncato da una leucemia, il cordoglio dello Spoltore calcio

Non ce l'ha fatta a superare il brutto male che lo aveva colpito e ora la sua morte lascia un grande vuoto in tutta la comunità. A dare la notizia della scomparsa del piccolo di soli 11 anni stroncato da una leucemia è stato lo Spoltore calcio esprimendo vicinanza alla mamma, il papà e il fratello maggiore del bambino. Fratello maggiore che gioca tra i Giovanissimi della società-

“Siamo sconvolti”, ha dichiarato il presidente Sabatino Pompa in un post apparso sui social con cui lo Spoltore ha espresso il suo cordoglio e quello di tutto lo Spoltore “I bambini quando ci sono riempiono le nostre vite, quando non ci sono lasciano un vuoto incolmabile. Questa è una notizia terribile che non avremmo mai voluto dare”.

Una famiglia arrivata dal Brasile poco più di un anno fa quella colpita dalla tragedia. Parole di dolore le esprime anche il responsabile tecnico della società di calcio Loris Maschiovecchio. “Abbiamo avuto la fortuna enorme di conoscerlo. E parlo di fortuna perché era un bambino meraviglioso: solare, gentile con tutti. È una perdita impossibile da accettare”.

I funerali si svolgeranno venerdì 9 giugno alle 17 nella chiesa di San Nicola a Villanova di Cepagatti.