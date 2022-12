Eccellenza, Spoltore - Castelnuovo 1-1

Il Castelnuovo punisce lo Spoltore al fotofinish. Gli azulgrana sono stati raggiunti al sesto minuto di recupero, al termine di una furiosa mischia in area di rigore risolta da Boito, dopo essere passati in in vantaggio grazie ad un gol del solito Pontillo, realizzato al 69°. Buona nel complesso la prestazione degli spoltoresi, capaci di dominare gli ospiti per larghi tratti della gara. Da segnalare l'ottima prestazione di Tiberi e del solito Selvallegra. Solida prova autoritaria di Terrenzio, al rientro dopo la squalifica. Come già accaduto domenica scorsa gli azulgrana presentano in distinta ben 15 under. Fuori per squalifica capitan Zanetti. Out per infortunio, oltre al lungodegente Di Renzo, Ewansiha, Sborgia, Marini, Couriol. Rientra dopo quasi due mesi Colecchia. Pronti via e proprio Colecchia calcia a lato da posizione defilata. Passano centoventi secondi e Planamente impegna Palermo, che blocca in due tempi. Poco dopo la mezz'ora bella azione personale di Selvallegra che dopo uno scambio nello stretto va alla conclusione: il portiere ospite si rifugia in angolo. Sugli sviluppi del corner Pontillo manca il tap-in vincente da due passi. Si vede il Castelnuovo al minuto 37 con Damiani che da buona posizione scaglia in porta, ma un reattivo Palena blocca la sfera. Il primo tempo si chiude praticamente senza nessun altra emozione. Nella ripresa al quarto ci prova Dublino, il suo tentativo viene deviato in angolo dall'ottimo intervento di Ricci. Poco dopo Boito appostato a centro area manda alle stelle un traversone proveniente dalla destra. Al minuto 24 i padroni di casa passano in vantaggio: Liguori, subentrato a De Vincentiis, dalla destra pennella un traversone perfetto per Pontillo che in acrobazia deposita alle spalle di Palermo. Il Castelnuovo sembra accusare il colpo e Selvallegra da posizione siderale prova a sorprendere il numero uno ospite senza fortuna. Prima del quarantesimo si rivedono i neroverdi: prima Boito spedisce sopra la traversa, poi Damiani sfiora l'incrocio dei pali. E in pieno recupero arriva la beffa. Sugli sviluppi di corner, al temine di un lungo batti e ribatti in area Boito da due passi batte Palena per il definitivo 1-1.

"Prendere il gol e sentire il triplice fischio finale è stata una vera e propria doccia gelata", il commento a fine gara di mister Di Camillo. "Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi perché in queste ultime due partite abbiamo fatto delle grandi prestazioni anche se purtroppo abbiamo raccolto solo un punto. Mi tengo la prestazione. Ora qualche giorno di riposo e poi ripartiremo determinati verso l'obiettivo che è la salvezza".

Spoltore - Castelnuovo 1-1: il tabellino

Reti: 24' s.t. Pontillo (S), 45' s.t. Boito (C).

Spoltore: Palena, Rossetti, De Vincentiis (65' Liguori), Ricci, Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Tiberi (85' Ciccotosto J.V.), Pontillo (87' Luciani), Planamente, Colecchia (62' Colasante). A disp. Di Giorgio Di Matteo, Di Zio, Gricia, Ciccotosto K. , Pistola. All. Di Camillo.

Castelnuovo Vomano: Palermo, Ancinelli, Patelakis, Lopez, Gagliardi (70' De Gregoriis), Damiani, Tedone, Zicari, (76' Sciaretta) Nikolli (88' Coitos Diaz), Dublino (53' Bianchi) Boito. A disp. Pineto, Di Blasio, De Baptistis, Maione, Sciamarda. All. Del Grosso.

Arbitro: Ignozzi di Roma2.

Ammoniti: Boito, Lopez, Patelakis, De Gregoriis (C) Pontillo, Colasante (S).