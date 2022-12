Eccellenza, Alba Adriatica - Spoltore 0-0

Si chiude con un pareggio, il secondo stagionale, il girone di andata dello Spoltore. Con questo risultato gli azulgrana si attestano a quota 23 punti, a +7 sulla zona play out e a -5 punti dal quinto posto occupato attualmente dall'Union Fossacesia. Un bel gruzzoletto che nel ritorno deve essere quantomeno eguagliato per evitare brutte sorprese perché. La gara ha regalato poche emozioni. L'Alba nel primo quarto d'ora ha fatto girare molto la palla ma non ha prodotto occasioni da rete. Gli ospiti si organizzano e iniziare a costruire azioni. Ci prova allora Selvallegra, Barduagni blocca senza problemi. La risposta dei padroni di casa è affidata a un tiro cross dell'ex Antonacci, Palena non rischia e si rifugia in angolo. La ripresa non si discosta molto. Sugli sviluppi di corner ci prova Planamente, ma la sua conclusione si perde sopra la traversa. Ci prova per l'Alba lo spoltorese Marco Di Benedetto con un colpo di testa che però non impensierisce l'attento Palena. L'ultima emozione la regala Salvatori, sempre di testa, con la sfera che termina sopra la traversa. Da li in poi non succede praticamente nulla, tra Alba Adriatica e Spoltore finisce 0-0.

Il commento di Di Camillo

"Sapevo che in questa avremmo sofferto, sia per le condizioni del campo, in erba e più grande rispetto al nostro, ma anche per le caratteristiche dei giocatori avversari". Così nel post gara il tecnico spoltorese Di Camillo. "Il primo quarto d'ora è stato difficoltoso. Poi abbiamo preso campo e abbiamo palleggiato bene. Poi la gara si è giocata sul filo dell'equilibrio. Ci prendiamo questo punto contro una diretta concorrente e manteniamo con l'Alba questo distacco in nostro favore. Ora ci attende il girone di ritorno. Prima di Natale due gare altrettanti difficili, contro Pontevomano, un altro campo difficilissimo, e poi Castelnuovo a Spoltore" Il tecnico conclude aggiungendo: "Speriamo di chiudere al meglio l'anno solare, e poi a gennaio riprenderemo cercando di raggiungere il nostro obiettivo, cioè la salvezza, il prima possibile".

Alba Adriatica Spoltore 0-0: il tabellino

Alba Adriatica: Barduagni, Di Loreto, Ferrini, Emili, Rossini, Salvatori, Antonacci, Passamonti, Padovano, Di Benedetto (73° Pantoni), Colucci (71° Giri). A disposizione: Porrini, Agrebi, Mosella, Sterpi, Natale, Di Sabatino, Stefania. Allenatore: Roberto Vagnoni

Spoltore: Palena, Couriol (54° Tahra), Zanetti, Sborgia (74° Tiberi), Buonafortuna, Terrenzio, Selvallegra, Luciani (54° De Vincentiis), Pontillo, Planamente, Liguori (73° Ciccotosto). A disposizione; Cipriani, Ricci, Camplone, Giampietro, D'Angelo. Allenatore: Daniele Di Camillo

Arbitro: Marco Amatangelo di Sulmona

Ammoniti: Rossini, Salvatori, Padovano (A); Terrenzio, De Vincentiis (S)