A Silvi L'Aquila 1927 vince la Coppa Italia di Eccellenza Femminile

In uno stadio “Di Febo” gremito e festante, L’Aquila 1927 si è aggiudicata la Coppa Italia di Eccellenza Femminile battendo 2 a 1 il Bellante Calcio Femminile dopo i tempi supplementari. Un grande successo per la finale-evento giocata a Silvi, in cui è stato assegnato il primo trofeo della stagione del massimo campionato regionale femminile. Una di fronte all’altra le prime due della classifica. Al termine di una lunga sfida, andata oltre i tempi regolamentari, ha avuto la meglio la formazione aquilana. Partita divertente ed equilibrata, rimasta sempre in bilico. Dopo un primo tempo ricco di occasioni, ma terminato senza reti, nella ripresa L’Aquila 1927 la sblocca con il gran tiro di Santirocco, che finalizza una cavalcata di Perilli sulla sinistra. Tutto deciso? Nient’affatto. Al 90’ un Bellante mai domo trova il pari con la neoentrata De Remigis, che fa esultare i tanti tifosi teramani presenti e rimanda il verdetto all’extratime. Anche qui non mancano le emozioni: le due squadre danno tutto e regalano occasioni e incertezza ad una bella finale. L’Aquila, però, trova all’ultimo respiro un rigore che D’Ignazio con freddezza trasforma nel gol del 2 a 1 definitivo che porta la Coppa nel capoluogo d’Abruzzo.

Dopo la partecipatissima cerimonia di premiazione delle due squadre, della terna e della miglior giocatrice della finale (Gloria Croci del Bellante), esprime tutta la sua soddisfazione la responsabile del Calcio Femminile del Comitato regionale LND Abruzzo, Laura Tinari: “Il calcio femminile anche oggi ha dato prova di esserci e di essere protagonista nel mondo dilettantistico abruzzese. L’entusiasmo e la voglia di dare il proprio meglio in campo hanno animato anche una tribuna piena di tifosi e di tante calciatrici, anche più piccoline, che hanno scelto di passare con noi questo bellissimo pomeriggio di sport. Faccio i miei complimenti alla vincente L’Aquila 1927 che, sono certa, nelle prossime settimane rappresenterà con onore l’Abruzzo in Italia nella fase nazionale della Coppa Italia”.

L’AQUILA 1927 – BELLANTE 2-1 d.t.s. (1-1): il tabellino

L’AQUILA 1927: Salle, Bruno Cannone, Ciocca (dal 40’ p.t. Retta), Dan, Fiore B., Fiore G., Giuliani N., Perilli (dal 35’ s.t. Pettigli), Santirocco, D’Ignazio. A disp. Piscicelli, Ludovici, Santarelli, Pasciullo, Romani, Bacchetta. All. La Civita.

BELLANTE CALCIO FEMMINILE: Antonelli, Rocci, Tomassetti El., Giovagnoni, Bianconi, Tomassetti En. (dal 42’ s.t. Cuomo), Cargini (dal 35’ p.t. Angelini), Croci, Di Lodovico, Iacone (dal 20’ s.t. De Remigis), Stracciasacco. A disp. Iovalone, Sorce, D’Egidio, Lobolo, Di Agostino, Borghi. All. Santomo.

ARBITRO: De Luca di Pescara, assistenti Giampietro e Di Rocco di Pescara.

RETI: nel s.t. 20’ Santirocco (Aq), 40’ De Remigis (B); nel s.t.s al 15’ D’Ignazio (Aq, rig.)

NOTE: ammonite Fiore G. (Aq).