Eccellenza: Union Fossacesia - RC Angolana 0-3

La cronaca

Dopo una fase iniziale di studio, al 12’ l’Angolana passa subito in vantaggio: Di Nicola si incarica della battuta di un calcio di punizione dalla trequarti, il pallone spiove a centro area nei pressi di Montiel, ma una ribattuta favorisce Fabrizi che da due passi è bravo a ribadire in rete. 0-1 al Tommaso Verì e nerazzurri in festa! Prendono coraggio i ragazzi di Miani che tengono bene il campo ed al 25’ vanno vicini al raddoppio con Scurti, che prende palla ed alza la testa dai venticinque metri, il bolide col destro si spegne di poco alto sopra la traversa. Al 34’ la prima vera occasione per il Fossacesia, bravo a sfruttare un’ingenuità difensiva degli angolani. Arboleda si ritrova occhi negli occhi con Marcotullio, in posizione un po’ defilata, ma spara alto. L’Angolana allora non perdona ed al 36’ regala il bis: sempre palla da fermo, stavolta calcio d’angolo, Di Nicola pennella per il solito Fabrizi che si smarca bene e di testa infila Di Vincenzo. Bellissima l’esultanza con abbraccio a mister Miani. L’Union Fossacesia non demorde e soltanto un minuto più tardi colleziona una colossale palla gol: sguscia via sulla sinistra un attaccante locale, scarico a rimorchio per Carraro che da due passi si lascia ribattere la conclusione da un super Marcotullio, autore di una parata super. Gol mangiato, gol subito perché al 45’ l’Angolana cala il tris: contropiede letale, Ciarcelluti imbuca per Montiel che a tu per tu col portiere lo scavalca con un bel tocco sotto. Esulta anche Nando! Al rientro dagli spogliatoi, appaiono aggressivi i biancorossi, che si fanno vedere in un paio di occasioni da fuori con Bertino e Martelli, controlla Marcotullio. Decisamente più pericoloso Pau, che prende la mira e col mancino disegna un bel pallonetto che termina di un soffio largo. Nelle ripartenze prova a far male l’Angolana, in avanti entrano Tidiane e D’Incecco per Ciarcelluti e Montiel. La gara scorre via senza troppi sussulti, perché i nostri ragazzi mantengono l’intensità alta e non abbassano mai la guardia. Sfiorano addirittura il poker quando D’Incecco scappa via sulla sinistra e serve l’accorrente Marcucci, un po’ sbilanciato, palla alta.