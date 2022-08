Eccellenza 2022/2023: ecco quando verrà presentato il calendario

Si alza il sipario sulla stagione 2022/2023 del calcio dilettantistico abruzzese. Il primo grande evento, come da tradizione, è rappresentato dalla presentazione del calendario del campionato di Eccellenza maschile, ormai un rito attesissimo da società, protagonisti sul campo e addetti ai lavori. Sono quattro le società pescaresi presenti nel massimo campionato abruzzese di calcio dilettantistico: Delfino Curi Pescara, Spoltore, 2000 Calcio Montesilvano e Angolana. Il via ufficiale al campionato, mai ricco di storia, tradizione e blasone come quest’anno, con la presenza di tanti club storici, verrà dato dal Comitato Regionale Lnd con una serata di Gala riservata ai Presidenti delle società dell’Eccellenza.

Saranno tutti i Presidenti, infatti, a scoprire il cammino delle loro rispettive squadre nella prossima stagione venerdì 26 agosto, alle ore 19.30, presso Palazzo dell’Annunziata di Sulmona, nella “Cena di Gala - Presentazione del calendario del campionato di Eccellenza maschile”, organizzata appositamente per loro dal Presidente del Comitato Concezio Memmo e dal suo Consiglio Direttivo.

Parla Memmo

“Sulla scia di quanto già fatto in chiusura del campionato scorso con il Gran Gala di Atri – ha detto il Presidente Memmo – , abbiamo voluto organizzare qualcosa d’importante anche per aprire la nuova stagione con il medesimo intento: mettere sempre più al centro il ruolo fondamentale del Presidente all’interno del sistema del calcio regionale”.