Eccellenza, il 2000 Calcio Montesilvano conferma Antignani

“2000 Calcio Montesilvano comunica di aver confermato Davide Antignani alla guida della prima squadra e juniores”.

Per il tecnico teatino sarà la terza stagione a Montesilvano. Numeri importanti in questi due anni con il massimo di punti in Eccellenza per la squadra verdeoro e la messa in mostra di tanti giovani. Ciliegina sulla torta, la recente vittoria del campionato Juniores regionale e l’arrivo tra le migliori quattro a livello nazionale.

“Sono contento di proseguire questa avventura insieme – dice Antignani – e ringrazio la società per la fiducia che ripone in me. In questo momento siamo a lavoro per costruire la rosa per la prossima stagione e cercare di raggiungere nuovi obiettivi”.