Montesilvano, sfuma il sogno dello scudetto Under 19

Non riesce la rimonta al Montesilvano. Allo "Speziale" i campani del Sant’Agnello bissano il successo ottenuto a Sorrento nei giorni scorsi e staccano il pass per la finalissima nazionale. I verdeoro creano ma non concretizzano, ospiti bravi di rimessa. I leoni escono tra gli applausi del pubblico e senza rimpianti: sono tre le migliori quattro formazioni Juniores d'Italia.

La cronaca

Il Montesilvano parte fortissimo e dopo 180’ Mammarella si ritrova da posizione privilegiata, in area piccola, a colpire un pallone che clamorosamente non inquadra la porta. Il numero otto ci riprova qualche giro di lancette dopo da posizione defilata, Cannelora sventa la minaccia in angolo. Dopo una fase di studio, i padroni di casa si ributtano in avanti con una conclusione da fuori area di Iezzi, il portiere campano, con un ottimo intervento, manda il pallone in corner. Col passare dei minuti gli ospiti iniziano a prendere le misure e con Ferraro hanno una ghiotta occasione, ma Di Tommaso rilancia la sfera a pochi metri dalla linea di porta. I campani chiudono la cronaca del primo tempo con Iaccarino che riceve in area ma invece di colpire tenta di stoppare la sfera e l’occasione sfuma via.

Nella ripresa il Sant’Angello torna prepotentemente in campo e al 12’ si vede annullare il vantaggio per un fuorigioco di Palomba che di testa aveva superato Mastrogirolamo. I verdeoro cercano di sbloccarla con una giocata di De Berardinis, palla alta. Al 20’ Sant’Agnello in vantaggio con Caputo che davanti a Mastrogirolamo lo salta e deposita in rete lo 0-1. Reazione rabbiosa degli abruzzesi con una bordata di Iezzi che viene parata da Cannelora. Entra bene in campo Lalli, che alla mezz’ora si ritaglia una chance con un’incornata imprecisa di poco. I campani sono sempre propositivi in contropiede e con Manzi sprecano lo 0-2, che difatti è solo rimandato. Al 38’ se ne va sulla sinistra Pascariello, palla al centro per Manzi che questa volta non perdona. Nel recupero Lalli e De Berardinis non riescono a riaprire la contesa. I montesilvanesi escono tra gli applausi del pubblico dopo un grande percorso, regionale e nazionale.

Montesilvano – Sant’Angello 0-2: il tabellino

Reti: 20’ st Caputo, 38’ st Manzi (S).

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni, Pento (15′ st Centimo), Di Renzo (21′ st Lalli), Di Tommaso (35′ st Buccione), Zuccarini, Fidanza (10 ‘st D’Alessandro), Mammarella, Piovani, Iezzi, De Sanctis (1’ st De Berardinis). A disposizione: Sagazio, Costantini, Margiotta, Silvestri.

Allenatore: Antignani.

Sant’Agnello: Cannelora, Bianchi, Cilento, Somma, De Angelis (47′ st Policano), Palomba, Ferraro (37′ st Castellano), Esposito, Manzi (39′ st Del Gaudio), Caputo (42′ st Avitabile), Iaccarino (30′ st Pascariello). A disposizione: Landolfi, Volpe, Scuotto, Donnarumma.

Allenatore: Guarracino.

Ammoniti: Di Renzo, Antignani (M); Iaccarino, Esposito, Caputo, Manzi (S).

Arbitro: Samira Curia di Ascoli Piceno.