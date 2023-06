Semifinale scudetto Under 19, il Montesilvano perde il primo round a Sorrento

Un Montesilvano a due facce cede il passo al Sant’Agnello nell’andata delle semifinali nazionali Under 19 per lo scudetto di categoria. In terra campana Antignani riconferma l’undici di Montesacro ad accezione di Pento, che torna a presidiare la fascia sinistra. Inizio di partita soporifero con le due formazioni che si studiano nell’ottica dei 180 minuti. Al 19′ padroni di casa in vantaggio: azione confusa a centro area di rigore, Coppola suggerisce per Manzi che supera il portiere con un bel pallonetto. Nella circostanza i montesilvanesi chiedono un fuorigioco che non viene segnalato. Primo tempo davvero avaro di emozioni, l’ultimo sussulto lo regala Mammarella che dai 20 metri lascia partire una conclusione bloccata in due tempi da Cannelora.

Nella ripresa è tutto un altro Montesilvano, squadra pimpante che alza il baricentro schiacciando i locali. Buccione non inquadra la porta da calcio di punizione, molto più insidioso il tentativo di De Berardinis mandato in angolo da un grande intervento di Cannelora. Nel finale di gara, con le praterie lasciate dai verdeoro, le occasioni sono tutte napoletane: prima Iaccarino si ritrova occhi negli occhi con Mastrogirolamo, strepitoso il portiere che intuisce le intenzioni e sbarra la strada. Poi è la volta di Volpe involarsi davanti all’estremo difensore ma il diagonale è impreciso. Nell’ultimo minuto di recupero coast to coast di Caputo che salta tre giocatori ospiti e conclude a colpo sicuro, incassando però la dose giornaliera di sfortuna con il pallone che batte sul palo interno e finisce fuori. Le due squadre si rivedranno al Galileo Speziale sabato 3 alle ore 16:00 e da lì uscirà il nome della finalista.

Sant’Agnello – Montesilvano 1-0: il tabellino

Reti: 19’ pt Manzi (S).

Sant’Agnello: Cannelora, Blanchi (9’ st Somma), Castellano (16’ st Del Gaudio), Avitabile (35’ st Policano), De Angelis, Cilento, Esposito (41’ st Donnarumma), Coppola, Manzi (23’ st Volpe), Caputo, Iaccarino. A disposizione: Landolfi, Severi, Scuotto, Pascariello.

All. Guarracino.

Montesilvano: Mastrogirolamo, Vanni, Pento (12’ st D’Alessandro), Di Renzo, Di Tommaso (44’ st Margiotta), Zuccarini, Fidanza (5’ st De Berardinis), Buccione, Piovani, Mammarella (37’ st Lalli), De Sanctis. A disposizione: Sagazio, Costantini, Centimo, Silvestri, D’Angelo.

All. Antignani.

Ammoniti: De Angelis, Coppola (S); Mammarella, Bordoni (M).

Arbitro: Tierno di Sala Consilina.