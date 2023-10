Conto alla rovescia per il derby di calcio femminile tra Cantera Adriatica e Pescara

Conto alla rovescia per il derby pescarese di calcio femminile. Domenica 8 ottobre alle ore 15 il campo sportivo di Zanni sarà il teatro della sfida tra Cantera Adriatica Fc e Pescara Calcio per la terza e ultima giornata del triangolare eliminatorio di Coppa Italia di Eccellenza regionale. Le ragazze grigioazzurre di Michele Galanti devono vincere per passare il turno, dopo il pari esterno contro il Maiella e la vittoria delle biancazzurre nella seconda gara contro la squadra di Guardiagrele. Al Pescara, invece, basterebbe anche un pari per andare avanti; tuttavia la Cantera è pronta a giocarsela fino in fondo.

"Questa è una partita estremamente importante per noi, per tanti motivi - ha detto mister Galanti - Incontriamo il Pescara, ed è un onore affrontare la società di calcio più rappresentativa della propria città. Una vittoria ci permetterebbe di andare al turno successivo di Coppa, che rimane uno dei nostri obiettivi di questa nuova stagione. Spero che ci sia un pubblico delle grandi occasioni, vista l'importanza di questo derby cittadino inedito. Sono sicuro che sarà così".

La Cantera è alla prima casalinga di una stagione in cui il settore femminile sta vivendo una sorta di rifondazione: "Abbiamo preparato molto bene la partita - chiude Galanti - Avremo delle assenze, ma il gruppo squadra ha basi solide e sicuramente farà bene. La nostra sarà una formazione molto giovane, come quella con cui abbiamo chiuso lo scorso campionato di serie C. La nostra politica è lavorare in prospettiva, senza abbandonare le ambizioni".