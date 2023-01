Crotone-Pescara, la rabbia di Delli Carri: "Negati un rigore e un'espulsione"

Serie C Girone C

Schiuma rabbia il ds del Pescara Daniele Delli Carri, che a caldo dopo il ko di Crotone ha elogiato la squadra e puntato il dito sull'arbitro Tremolada, che non fischia sulla gomitata di Golemic in area ai danni di Brosco: “Il risultato è stato bugiardo – dice il direttore sportivo – . Abbiamo fatto una grande partita per almeno settanta minuti. Abbiamo fatto noi la partita, non il Crotone. Faccio un plauso grande alla squadra che è allo Scida ha giocato con personalità. Un episodio ci ha condannati. Ma mi meraviglio di come non si fischi un rigore e espulsione sul fallo di Golemic in area su Brosco. E’ un episodio clamoroso, inconcepibile la svista arbitrale. E la partita poteva andare diversamente, purtroppo non è stato così. C’è rammarico per aver fatto una grande partita senza aver raccolto punti. L’episodio ci condanna, stiamo zitti e lavoriamo, ma bisogna rispettare le squadre che vanno a giocare a Crotone…”.

Il direttore resta positivo dopo la prova di ieri sera: “Ho rivisto il Pescara, abbiamo giocato solo noi, anche se abbiamo avuto un calo”.

Peccato che i cambi dalla panchina non stiano incidendo: Crescenzi ha faticato a tenere a bada Kargbo, Kolaj non ha avuto spunti, Vergani idem. “Il cambio di Cancellotti è stato fatto perché era ammonito. I cambi hanno dato tanto o poco, non lo so, ma abbiamo continuato a giocare”.

Colombo aspetta Merola dal Cosenza: “Non sappiamo se è in uscita. Dobbiamo aspettare. Il giovane difensore dello Sporting? Siamo lontani in questo momento. Potremmo anche restare così, staremo a vedere cosa riusciremo a fare sul mercato in questi ultimi giorni”.

Quattro punti in otto gare, ma Colombo non rischia: “Il percorso continuiamo a farlo, Colombo sa che deve continuare a lavorare. La sua posizione è salda e non deve avere preoccupazioni”.

Lescano per la quinta partita di fila in panchina senza entrare in campo: un'anomalia che il Pescara di oggi non può permettersi. “Non parlo dei singoli, parlo solo della squadra. E’ sul mercato? Ripeto: non parlo di singoli giocatori”.