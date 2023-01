Crotone - Pescara 1-0: partita, tabellino e voti

Il Pescara dice addio anche al secondo posto: a Crotone perde 1 a 0 nel finale, al termine di una prova generosa ma non all'altezza della formazione calabrese, e va a meno 15 dai rossoblu di Lerda. Ora non resta che difendere con le unghie il terzo posto per dare un minimo di senso alla stagione e qualche speranza all'ambiente in ottica play-off.

La partita

Parte bene la squadra di Colombo, frizzante e motivata come nei momenti migliori d?inizio stagione. Soprattutto, altissima e costantemente nella metà campo avversaria. Cuppone sembra essere l?arma in più nella prima fase del match, ma l?ex Potenza non è fortunato al 12? sul bel diagonale che incoccia sul palo interno, attraversa lo specchio e si allontana dal possibile tap in di Tupta, bravo ad avviare l?azione. Peccato, perché dopo venti minuti di grande intensità e pressing, è Lerda ad ordinare ai suoi la contromossa: occupare la metà campo del Delfino, pressare alto ed evitare di subire. Ora a comandare è la squadra di casa, che con il solito Chiricò al 28? pareggia il conto dei legni: un sinistro pennellato dal vertice destro dell?area sfiora il palo lontano per Plizzari e va vicino al vantaggio. Nella parte finale del primo tempo la squadra di Colombo sembra più preoccupata di poter soccombere che non convinta di poter colpire l?avversaria. La partita con il passare dei minuti diventa equilibrata e spigolosa ? complice anche il vento sempre più insistente ? non certo divertente e difficile da dirigere per l?arbitro Tremolada. Lo 0 a 0 dell?intervallo è il risultato che più rispecchia quanto visto in campo, ma per far male al Crotone, il Delfino ha bisogno di un episodio favorevole che sblocchi la partita.

L?episodio arriva dopo otto minuti di buon Pescara: da un angolo, Brosco salta e Golemic con il gomito largo lo colpisce sul volto. Sarebbe rigore e rosso per il centrale calabrese, ma Tremolada lascia proseguire graziando la squadra di Lerda e ignorando le proteste dei biancazzurri. Come nella prima parte di gara, però, il Pescara cala dopo venti minuti e la partita s?incanala sul binario preferito dei padroni di casa, che gestiscono e salgono nella metà campo biancazzurra fino a schiacciare Mora e compagni, che faticano ad allungarsi e salire. Prima della mezzora, Awa spara in curva la palla della vittoria e di nuovo pareggia il conto degli episodi. Colombo vede che l?aria non è buona dopo i primi cambi fatti dal collega Lerda: fuori Cancellotti e dentro l?ex Crescenzi per tenere il neoentrato Kargbo, in attacco tocca a Kolaj per un Desogus evanescente. I cambi non sono una grande intuizione del tecnico: Crescenzi si fa ammonire subito ed esce dal match, perdendo l?uomo del gol partita, il calabrese Vitale, che di testa infila sul secondo palo il cross calibrato da destra di Chiricò. Qualche attimo prima, i padroni di casa avevano protestato per un presunto rigore e il Delfino era rimasto fermo in campo, come se volesse prima attendere la decisione dell?arbitro, mentre gli avversari avevano già ripreso a giocare.

Con meno di dieci minuti a disposizione per rimettere in piedi la partita, il tecnico cambia sistema e gioca con quattro attaccanti il finale, fatto solo di buona volontà. L?unica palla per pareggiare al 90? con il sinistro di Kolaj, che viene avvinghiato da Dini e spegne i riflettori sullo Scida. Al Pescara non resta che il terzo posto.

Crotone - Pescara 1-0: il tabellino

CROTONE (4-3-3) Dini s.v.; Papini 6, Golemic 6, Cuomo 5,5, Crialese 6 (dal 46? s.t. Giron s.v.); Tribuzzi 6 (dal 13? s.t. Awa 6,5), Carraro 6, Vitale 7; Chiricò 7,5, Gomez 6 (dal 40? s.t. Cernigoi s.v.), D?Ursi 5 (dal 13? s.t. Kargbo 6,5). A disp. Branduani, Gattuso, Bove, Giron, Calapai, Spaltro, D?Errico, Rojas, Pannitteri. All. Lerda.

PESCARA (4-3-2-1) Plizzari 5,5; Cancellotti 5,5 (dal 28? s.t. Crescenzi 5), Brosco 6, Ingrosso 6, Milani 5,5; Kraja 5 (dal 40? s.t. Gyabuaa s.v.), Aloi 4,5 (dal 40? s.t. Delle Monache s.v.), Mora 5,5; Cuppone 6, Desogus 5,5 (dal 28? s.t. Kolaj s.v.); Tupta 5,5 (dal 22? s.t. Vergani s.v.). A disp. Sommariva, D?Aniello, Boben, Mesik, Saccani, Palmiero, D?Aloia, Germinario, Crecco, Lescano. All. Colombo.

ARBITRO: Paride Tremolada di Monza 5,5.

RETI: 36? s.t. Vitale (Cr).

NOTE: spettatori 4.599; ammoniti Cuomo (Cr), Ingrosso (P), D?Ursi (Cr), Cancellotti (P), Crescenzi (P), Vitale (Cr), Papini (Cr), Golemic (Cr); recupero 4? s.t.