Ancona-Pescara, la cronaca in diretta della trasferta dei biancazzurri

Ancona-Pescara, la cronaca live della partita dei biancazzurri nella trasferta nel capoluogo marchigiano.

I ragazzi di mister Zeman, con quest'ultimo reduce da un ricovero in clinica (in panchina siede il vice Bucaro), proveranno a conquistare un'altra vittoria nella classica trasferta insidiosa in terra dorica.

Sugli spalti un migliaio di tifosi pescaresi.

ANCONA-PESCARA 1-0

Primo tempo

A dare il calcio d'inizio della partita, dopo un minuto di silenzio, è l'Ancona. Il ritmo è subito molto sostenuto e l'Ancona trova subito il vantaggio con un colpo di tacco di Saco nell'area di rigore che infila Plizzari.

Ancona: Vitali, Martina, Cella, Gatto, Spagnoli, Energe, Cioffi, Paolucci, Clemente, Pellizzari, Saco.

A disposizione: Testagrossa, Perucchini, Nador, Peli, Marenco, Agyemang, Kristoffersen, Dutu, Radicchio, Barnabà, Mattioli, Gavioli, Basso. Allenatore: Colavitto.

Pescara: Plizzari, Milani, Squizzato, Aloi, Merola, Brosco, Floriani, Mesik, Cuppone, Dagasso, Cangiano.

A disposizione. Ciocci, Barretta, Di Pasquale, Masala, Vergani, Accornero, Tunjov, Pierno, Mora, Manu, Staver, Moruzzi, De Marco, Tommasini.

Rete: 6' Saco