Pescaresi di serie B, una stagione in chiaroscuro

Una promozione in serie A, una retrocessione in C, ma non solo. Si è chiusa in chiaroscuro la stagione dei protagonisti pescaresi di serie B. Il migliore è stato Fabio Grosso con il Frosinone, vincitore della B e per la terza volta della sua storia promosso in serie A, non è stata una stagione da incorniciare per gli allenatori pescaresi, quella che si è appena conclusa. Si è chiusa invece nel peggiore dei modi la parentesi alla guida della Spal per Massimo Oddo e il suo staff. Subentrato a De Rossi con la squadra emiliana già in piena bagarre retrocessione, l’ex allenatore del Pescara non è riuscito ad invertire la rotta e, alla fine, ha dovuto ingoiare il calice amaro di una retrocessione in serie C, come avvenne nel 2020 sulla panchina del Perugia, battuto quella volta ai rigori proprio dal Delfino ai play-out. Per Oddo, che aveva vissuto una parentesi da incubo con il Pescara nella prima parte del torneo 2020/2021, l’esperienza a Ferrara cancella la positiva stagione alla guida del Padova, in C, terminata con la vittoria della Coppa Italia e una finale per la serie B persa contro il Palermo un anno fa.



Torneo in chiaroscuro anche per Luca D’Angelo. Il tecnico pescarese del Pisa ha già salutato il club toscano dopo la mancata qualificazione ai play-off per la A, nonostante fosse ancora legato da un contratto ai nerazzurri. Dopo aver perso un anno fa la finale play-off per andare in serie A contro il Monza, D’Angelo non era stato confermato dalla proprietà, salvo poi essere richiamato d’urgenza dopo poche giornate per rimediare alla partenza shock del Pisa con Maran in panchina. D’Angelo ha rimesso in carreggiata la squadra, navigando per mesi tra le prime otto. Un crollo finale, inaspettato, è costato la qualificazione al tecnico. Che adesso valuta nuove opportunità.



Per uno strano scherzo del destino, a Pisa potrebbe prendere il suo posto un altro pescarese: Eusebio Di Francesco. L’ex allenatore del Pescara e della Roma sta valutando la proposta dei toscani per ripartire dalla B dopo alcune stagioni poco fortunate nella massima serie (Samp, Cagliari, Verona). ell’ultimo campionato Di Francesco e i suoi collaboratori sono rimasti senza panchina e non vedono l’ora di tornare sui campi. A proposito, l’ex vice di Di Francesco, il pescarese Francesco Tomei, da alcuni giorni è il nuovo allenatore del Monopoli, in serie C. Tornerà in B, invece, sulle ali dell’entusiasmo della promozione, l’altro abruzzese Vincenzo Vivarini: l’ex Pescara ha firmato il rinnovo con il Catanzaro per le prossime due stagioni e sarà ai nastri di partenza della prossima stagione tra i cadetti.



Sarà in B anche nella prossima stagione il ds del Venezia, Filippo Antonelli: arrivato a gennaio dal Monza (portato dalla D alla A) con la squadra lagunare in profonda crisi, il direttore ha rivoluzionato la squadra nel mercato invernale centrando all'ultimo respiro la qualificazione ai play-off, da cui è stato eliminato al primo turno dal Cagliari di Ranieri (e del bomber Lapadula).