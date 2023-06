Pescara - Foggia, nuovo record di spettatori all'Adriatico

Prima di Pescara - Foggia in programma questa, solo l'Inter aveva mosso più spettatori verso lo stadio Adriatico in epoca recente. Da quando, per essere precisi, c'è stata la costruzione del nuovo settore diversamente abili e degli skybox, oltre alla rimozione del settore C9 in Tribuna Majella inferiore e di alcune file in C3 e C7. Prima di allora, la maggiore capienza dell'impianto aveva permesso al club di fare clamorosi pienoni, e relativi incassi, come quello del match casalingo di B contro il Livorno nel 2012 (oltre 23mila presenze nel tragico giorno della morte in campo di Piermario Morosini) o della prima di A dello stesso anno (oltre 21mila) contro l'Inter. Dopo i ritocchi allo stadio e la conseguente riduzione della capienza, il record è stato segnato all'inizio del campionato di serie A 2016/2016, sempre contro l'Inter, con 20.088 tifosi sugli spalti (in quel caso tanti erano i tifosi interisti). Ma la semifinale di ritorno dei play-off di serie C di oggi è al secondo posto, con 20.057 presenze, solo 31 in meno rispetto al big match di serie A. Un record per la storia del Pescara in C: la finalissima decisiva per la promozione in B del 2010, contro l'Hellas Verona, risolta dal supergol di Ganci, si fermò di poco sotto la soglia dei 18mila tifosi. L'Adriatico sarà una bolgia, colorato quasi interamente di biancazzurro (600 circa i tifosi nel settore ospiti).

Questi i record di pubblico all'Adriatico dal 2012 ad oggi

• Pe-Livorno 14/4/12 (23.361)

• Pe-Inter 26/8/12 (21.317)

• Pe-Nocerina 26/5/12 (20.575)

• Pe-Juventus 10/11/12 (20.355)

• Pe-Torino 12/5/12 (20.340)

• Pe-Milan 8/5/13 (19.773)

• Pe - Hellas Verona 13/6/10 (17.999)

Record post costruzione:

• Pe-Inter 11/9/16 (20.088)

*• PE-FOGGIA 8/6/23 (20.057)*

• Pe-Trapani 5/6/16 (20.014)

• Pe-Juventus 15/4/17 (19.938)

• Pe-Milan 2/4/17 (19.809)

• Pe-Genoa 25/9/16 (19.717)