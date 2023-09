Colpo del Penne: arriva Alceo Palena, il portiere-goleador

A volte ritornano, dopo aver a lungo peregrinato. La SSD Penne 1920 ha infatti comunicato di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive dell'esperto portiere Alceo Palena, proveniente dallo Spoltore ma che già aveva militato nelle fila dei vestini andando ad un tiro di schioppo dalle 100 presenze in biancorosso. Classe 1983, considerato da sempre uno dei migliori portieri del panorama calcistico abruzzese, Palena aveva già militato a Penne per tre stagioni tra il 2006 ed il 2009, disputando un campionato di Serie D (il primo della sua esperienza triennale, nel 2006-07) e due di Eccellenza, con oltre 80 presenze all'attivo. La storia calcistica di Palena, un totem dei dilettanti abruzzesi, è lunga e vanta esperienze di spessore con una chicca particolare: è uno dei rarissimi esempi di portiere-goleador nella storia del calcio italiano. Siamo a fine febbraio 2012 e Palena gioca nel Miglianico, club che milita in Serie D, nel girone F, e la sua squadra riesce a strappare un pareggio incredibile contro il Teramo solo all’ultimo minuto, in pieno recupero, semplicemente grazie ad un suo rinvio che beffa il collega Federico Serraiocco nel più banale dei modi. Ai giocatori del Teramo non è rimasto quindi che disperarsi nella circostanza che ha portato invece Palena alla ribalta delle cronache sportive anche nazionali per aver scritto un piccolo pezzo di storia come era accaduto nella massima serie anni prima a Rampulla e come accadrà poi a Brignoli.

Questo gol però è solo una parentesi di una buonissima carriera. Messosi in luce giovanissimo nella massima categoria abruzzese con la Rosetana, Palena è successivamente passato al Manfredonia in serie D prima dell'approdo al Lauretum, dove ha disputato tre tornei di Eccellenza ad altissimo livello. Nella stagione 2006-07 la chiamata del Penne in D, come già detto, dove ha totalizzato 24 presenze che non bastarono tuttavia ad evitare la dolorosa retrocessione in Eccellenza dopo il playout con il Centobuchi. Nelle successive due stagioni Palena ha continuato a difendere la porta biancorossa sotto la gestione Montani, centrando i playoff al termine della stagione 2008-09 poi persi con il San Nicola Sulmona. Passato al Miglianico con altri due campionati di serie D disputati, ha poi militato negli ultimi anni con Renato Curi Angolana, Sambuceto, Acqua e Sapone e Spoltore, club con cui ha disputato le ultime tre stagioni in Eccellenza. Adesso a 40 anni riparte da Penne, con la solita voglia di stupire e fare bene