La Real Dem vince la Coppa Abruzzo under 15

Si è aperto con le ‘Futsal Finals’ il 2024 sportivo in Abruzzo. “8 Coppe da alzare al cielo, 30 squadre in corsa e 22 partite da vivere insieme": questo il lancio della LND Abruzzo per il programma delle Futsal Finals 2024, evento tenutosi al PalaRoma di Montesilvano nella prima settimana del 2024 e che ha rappresentato, nel luogo simbolo del calcio a 5 regionale, un momento chiave della stagione sportiva.

Dai tornei apicali, la C1 maschile e la C femminile, con la conquista del trofeo che vale l’accesso alle fasi nazionali e dà la chance di arrivare nelle categorie superiori, a quelli di C2 e D, per finire con i campionati giovanili Under 15, Under 17 e Under 19, le giornate di Montesilvano hanno regalato grande spettacolo.

La Real Dem, squadra più longeva del panorama del futsal regionale, ha brillantemente conquistato la Coppa Abruzzo nella categoria under 15, battendo per 3-2 ai supplementari la quotata Tombesi Ortona (allenata da Lucio Moragas) dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi in parità per 2-2. Questa vittoria nobilita il lavoro della società anche a livello giovanile e conferma il club come uno di quelli all'avanguardia per quanto riguarda il panorama del futsal nostrano.

Tra le tante bellissime storie delle Finals 2024, anche quella della famiglia Verzulli. Le sorelle Fabrizia e Giorgia si sono infatti sfidate nella finale di Coppa Italia di Serie C Femminile. E, come per l'affermazione della Real Dem nella categoria under 15, ha vinto 3-2 dopo i supplementari Fabrizia con il Pescara 1927 (segnando anche un gol) contro la Fortitudo Colonnella di Giorgia, fino a pochi mesi fa in Nazionale e appena arrivata dalla serie A dal Montesilvano. Alla fine della battaglia sportiva, abbraccio affettuoso e foto di famiglia con la Coppa. Hanno vinto tutti, soprattutto mamma e papà.