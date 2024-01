Pescara-Perugia sarà trasmessa in televisione in chiaro

La prima partita in casa del 2024 per il Pescara è lo scontro diretto in chiave terzo posto contro il Perugia ed è una partita che vale già una fetta di stagione, considerando che ormai raggiungere le prime due posizioni del raggruppamento è mera utopia. La sfida, valida come seconda giornata nel girone di ritorno nel Gruppo B di Lega Pro, sarà trasmessa in televisione in chiaro su Rai Sport, canale 58 del dt: il calcio di inizio del match è previsto alle ore 20:30 di lunedì 15 gennaio e dunque Pescara-Perugia il posticipo di campionato. Il Grifo ha appena superato in graduatoria il Pescara dopo la vittoria per 3-0 sulla Lucchese ed il ko del Delfino in casa della Juventus Next Gen ma è in ritardo di due punti dalla Carrarese, fermata sullo 0-0 dalla fermana, che occupa attualmente la terza posizione. Il Pescara, invece, ha un punto di ritardo sugli umbri e dunque deve vincere contro i biancorossi e sperare in un passo falso interno dei toscani nel derby con l'Arezzo per agguandare il gradino più basso del podio del raggruppamento di appartenenza. Chiudere al terzo posto del girone la regular season è fondamentale in ottica playoff: in questo caso, infatti, il cammino negli spareggi promozione inizierebbe dalla fase nazionale. In Pescara-Perugia mancheranno certamente l'infortunato Pellacani e lo squalificato Mesik, allungando l'emergenza difensiva di mister Zeman