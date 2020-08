L'Amatori ingaggia Dondur: “Combatterò per questa squadra, sono qui per vincere”

L'Amatori ingaggia Dondur, che subito promette: “Combatterò per questa squadra, sono qui per vincere”. L'ufficialità è arrivata oggi, 3 agosto. Il pivot serbo-croato, classe 1991, nell'ultima stagione in forza alla Libertas Altamura, è dotato di ottimo fisico e i suoi 204 centimetri lo rendono uno spauracchio nel pitturato per ogni avversario.

Queste le sue parole:

“Ho sentito parlare spesso di Pescara, mi è stata dipinta come una città bellissima come è bellissimo tutto l'Abruzzo. Spero di trascorrere una bella stagione a Pescara e posso già dire ai nostri tifosi di supportarci sempre durante il campionato. Li ripagheremo con tanta lotta e belle partite! Forza Amatori!”. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Milan arriva all'Amatori dopo ben tre anni già trascorsi in Italia: oltre alla succitata Libertas Altamura, ha infatti giocato nel Basket Bellizzi e nella Pallacanestro Salerno. Matteo Di Iorio, assistente di coach Castorina, presenta così l'ultimo arrivato in casa Amatori: “Dondur è proprio il tipo di giocatore che stavamo cercando per lo slot di 5, ha tutte le caratteristiche che coach Castorina e noi dello staff avevamo individuato per il ruolo di centro. Forte fisicamente, è un duro e non ha paura dei contatti e per questo è molto abile a prendere posizione sotto canestro. Milan ci darà una dimensione interna importante ma è anche in grado di aprire il campo”.