Motociclismo, il pilota angolano Spinelli vince per la terza volta il campionato italiano velocità Super Sport 600

Terzo titolo nelle competizioni di motoclicismo per il pilota Nicholas Spinelli di Città Sant'Angelo.

Come informa il sindaco Matteo Perazzetti, in questi giorni il 21enne angolano Spinelli si è aggiudicato il titolo nel campionato italiano velocità Super Sport 600 con la Ducati V2.

Si tratta del terzo titolo dopo quelli conseguiti nel 2017 e nel 2019 in Moto 3. «Un orgoglio per la nostra comunità che da sempre confida nei talenti delle giovani risorse che rappresentano il nostro futuro», aggiunge il primo cittadino.