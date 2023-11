A Spoltore il Gran Premio d'Abruzzo di calcio da tavolo

Il fascino del calcio da tavolo raggiunge il cuore della provincia con il Gran Premio d'Abruzzo, tappa fondamentale nel circuito regionale della Federazione Italiana Subbuteo e Calcio da Tavolo, che si terrà a Spoltore il prossimo 3 dicembre. L’evento sarà un'occasione unica per vivere la magia di questo appassionante gioco.



La competizione, riservata ai tesserati della Federazione, vedrà sfidarsi i migliori giocatori regionali in una giornata di incontri per momenti di pura emozione. Il Gran Premio d'Abruzzo non è solo un'opportunità per dimostrare abilità e strategia nel Calcio da Tavolo, ma anche un momento di condivisione e socializzazione.



Ciò che rende questo evento ancora più speciale è la possibilità per i cittadini di avvicinarsi al mondo affascinante del subbuteo e del calcio da tavolo. Tutti sono invitati a partecipare, provare il gioco e imparare le regole grazie alla guida degli esperti giocatori del club, tra i quali, ben due membri della nazionale italiana che ha recentemente guadagnato il titolo di campione d’Europa (Alberto Giona Barattucci, categoria under 12 e Fabrizio Fedele, categoria Veteran).



Il Comune di Spoltore ha patrocinato l’evento, riconoscendone il valore nell'incentivare la pratica sportiva e la condivisione sociale. La manifestazione è un'opportunità per unire la comunità, promuovendo lo spirito sportivo e la crescita di questo gioco