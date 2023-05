Gli atleti del club Asa Maisons Alfort di Parigi in città per uno stage

Un gruppo di atleti pagini del club Asa Maisons Alfort è in questi giorni a Pescara per uno stage di atletica leggera allo stadio Adriatico "Giovanni Cornacchia". I ragazzi, alla loro seconda esperienza in Abruzzo dopo la precedente che risale allo scorso anno, sono tutti promettenti velocisti sui 100 e 200 metri in pista e stamane sono stati ricevuti in municipio dal sindaco Carlo Masci per un breve saluto.

Ad accompagnarli c'erano il presidente della commissione comunale sport, Adamo Scurti, e il referente in Francia per queste iniziative di collaborazione a scopo sportivo, Marco Palucci, di origine pescarese. "L’amministrazione comunale - ha detto Scurti - ha accolto con piacere la proposta di ricevere questo gruppo di giovani agonisti francesi che hanno dimostrato in questi giorni di gradire le caratteristiche tecniche dello stadio Cornacchia. L’idea è quella di dare vita a un gemellaggio con questa prestigiosa società sportiva di Parigi e magari portare lì i ragazzi dei club pescaresi per uno stage".