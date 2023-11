Atletica: premiato in Comune Alessio Perna, medaglia d’argento sui 1.000 metri ai campionati under 16

È stato premiato in Comune Alessio Perna, medaglia d’argento sui 1.000 metri ai campionati italiani under 16 di atletica. Il ragazzo sta bruciando le tappe di una carriera sportiva ancora giovane, ma in cui riversa passione e grandi motivazioni. Allenato da Marcello Viceré, con i colori dell’asd Passologico ha conquistato - come detto - il secondo posto, il 7 e 8 ottobre a Caorle, ai campionati U16 sulla distanza dei 1.000 metri.

2:35.06 il suo tempo, che è anche il nuovo record regionale di categoria. Una prestazione notevole, realizzata con quella stessa magnifica leggerezza che ha caratterizzato tutta la sua crescita, fino ad oggi. Il promettente atleta, circondato dall’affetto dei suoi cari e dall’orgoglio dell’allenatore, è stato ricevuto oggi pomeriggio dal sindaco Carlo Masci e dall’assessore allo sport Patrizia Martelli, che si sono complimentati con lui per gli ottimi risultati finora conseguiti.