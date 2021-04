Pollo alla lauretana: la ricetta abruzzese di un secondo buono e gustoso

Il pollo alla lauretana è un piatto tipico di Loreto Aprutino, paesino nella provincia di Pescara. In questo borgo, famoso per la produzione di olio di oliva di alta qualità e che sorge su un colle lungo la valle del Tavo, si prepara il gustosissimo pollo alla lauretana, una ricetta antica che si tramanda di generazione in generazione.

Ricetta

Vediamo innanzitutto cosa serve per preparare il pollo alla lauretana.

Ingredienti:

un pollo di circa 1 kg

100 grammi di olio d’oliva

aglio

rosmarino

80 grammi di sottaceti

80 di olive verdi

un bicchiere di vino bianco secco

un peperoncino

sale q.b.

Preparazione:

Prima si fa scaldare l’olio in una padella di ferro, dopodiché vi si unisce il pollo tagliato a pezzi fino a farlo rosolare per bene. Solo a quel punto si possono aggiungere gli altri ingredienti: prima il sale, poi l’aglio non sbucciato, il rosmarino e il peperoncino.

Si continua a far cuocere questa sorta di spezzatino in padella, finché la carne non è cucinata adeguatamente. Alla fine, si aggiungono i sottaceti e le olive e si lascia cuocere ancora per un paio di minuti. Solo a questo punto, il pollo alla lauretana è pronto per essere assaporato con la fusione di tutti i suoi sapori.