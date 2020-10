Pollo all’abruzzese, o con i peperoni: la ricetta di una pietanza super gustosa

Uno degli elementi principali della cucina abruzzese è il peperone che condisce e insaporisce gran parte delle pietanze della nostra terra.

Qualsiasi massaia, in cucina, non dimentica mai di aggiungere un po’ di peperoni anche al più semplice sughetto di pomodoro, per dargli quello sprint e tocco in più che lo rende a dir poco sublime.

Si usa con le pallotte cac e ov ed è il protagonista, sempre insieme all’uovo, di un’altra popolare ricetta abruzzese: pipindun e ov.

E il pollo? In genere chi lo prepara lo fa con le patate, un grande classico che piace a tutti. Ma tra le ricette della tradizione, il pollo si prepara con i peperoni. La ricetta si chiama, banalmente, pollo all’abruzzese. Di seguito vi riportiamo gli ingredienti e il procedimento per preparare questo gustosissimo piatto.

Ingredienti

1 pollo da 1,5 kg

500 gr pomodori

4 peperoni

1 cipolla

1 bicchiere di olio evo

Sale e pepe q.b.

Preparazione. Preferite un pollo ruspante, che andrà pulito e tagliato a pezzi. Affettate una cipolla e mettetela in un tegame con olio. Lasciatela rosolare e poi aggiungete il pollo. Fatelo colorire e poi mettete prima il pomodoro, da salare e pepare a piacere. A questo punto coprire il tegame con un coperchio e lasciar cuocere per 15 minuti circa.

Nel mentre, pulite e tagliate i peperoni a listarelle, da cuocere con olio in un altro tegame. Fateli appassire e poi uniteli nel tegame col pollo, e lasciate cuocere ancora, almeno per un 20 minuti. Controllare la cottura e servire caldo.