Zona rossa a Pescara e Chieti e divieto di stazionamento nelle piazze e davanti ai negozi, l'ordinanza di Marsilio

È stata pubblicata l'ordinanza numero 7 con la quale il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio, istituisce la zona rossa nelle province di Pescara e Chieti.

Nel provvedimento vengono previsti altri interventi come la proroga della zona rossa nei comuni di Tocco da Casauria, San Giovanni Teatino e Atessa.

Per tutti la durata viene adeguata alla nuova ordinanza che sarà in vigore per 14 giorni dalla data di domenica 14 febbraio. Le province dell'Aquila e Teramo invece saranno in zona arancione.

Questo, nel dettaglio, quanto prevede la nuova ordinanza: