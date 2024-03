In arrivo anche per i viticoltori abruzzesi gli indennizzi per i danni causati dalla peronospora

Anche i viticoltori abruzzesi potranno accedere agli indennizzi stanziati dal Governo per i danni provocati dalla peronospora. Lo ha annunciato il sottosegretario al ministero dell'agricoltura Luigi D'Eramo, della Lega. Si tratta dei fondi per compensare il calo sensibile della produzione di vino dovuto alla presenza del parassita nelle colture:

"Pubblicato in gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell’agricoltura, sovranità alimentare e foreste. Attraverso le declaratorie in corso di pubblicazione, le imprese colpite da questa emergenza potranno accedere a contributi finalizzati alla loro ripresa economica e produttiva, compresa la proroga delle operazioni di credito agrario e la riduzione degli oneri previdenziali." Nelle prossime settimane Agea raccoglierà le domande delle imprese danneggiate. D'Eramo ha proseguito:

“Il decreto, i cui contenuti erano stati anticipati nelle scorse settimane in un incontro al ministero ai rappresentanti del settore vitivinicolo abruzzese, regione che ha avuto il maggiore danno in Italia è una risposta concreta da parte del governo. L’Abruzzo, come altre regioni del centro sud, ha registrato nei mesi scorsi danni particolarmente ingenti che hanno messo in difficoltà una filiera strategica per l’economia di tanti territori italiani. Dal Masaf un segnale di attenzione e un sostegno agli agricoltori, a partire da quelli abruzzesi”

Ricordiamo che tutte le associazioni di categoria nei mesi scorsi avevano chiesto interventi decisi alle istituzioni regionali e al Governo per sostenere il comparto della viticoltura abruzzese, in ginocchio a causa del calo di produzione che ha portato anche ad un aumento dei prezzi.