In via Cavour commercianti e Comune collaborano e annunciano la prima notte dei saldi

L'8 settembre prossimo ci sarà la prima notte dei saldi di via Cavour a Pescara. Lo ha annunciato l'assessore comunale Alfredo Cremonese, da noi contattato, che ha spiegato come sia stata approvata la delibera di giunta che autorizza l'evento realizzato grazie alla sinergia fra i commercianti e l'amministrazione comunale. E proprio dai commercianti è partita l'idea di lanciare una "mini" notte bianca che interesserà via Cavour con i negozi aperti fino a tarda notte e una serie di micro eventi per attirare cittadini, turisti e utenti anche da fuori provincia.

"L'evento è stato proposto dall'associazione "Gli amici di via Cavour" composta da 14 attività commerciali che si sono autotassate per raccogliere una parte dei fondi per dar vita all'iniziativa, che abbiamo accolto con entusiasmo considerando anche che in quel periodo, oltre ai turisti che tradizionalmente restano a Pescara anche nelle prime settimane di settembre, ci saranno presenze importanti per il festival d'Annunziano, evento di portata nazionale."

La somma stanziata dal Comune è pari a 1.500 euro oltre le relative autorizzazioni e la chiusura della strada. L'evento si terrà dalle 17 alle 24 e sono previsti momenti di intrattenimento musicale con artisti locali posizionati in diversi punti di via Cavour. Cremonese ha aggiunto:

"Questa iniziativa è l'esempio lampante di come l'unione e la sinergia fra privato e pubblico sia vincente: insieme possiamo ottenere ottimi risultati mentre invece se si continua a correre separatamente è impossibile arrivare a organizzare iniziative che, come in questo caso, porteranno tantissime persone lungo via Cavour dove troveranno attività commerciali e locali aperti a disposizione. Da sempre lancio appelli per lavorare insieme, e auspico che questo spirito venga colto anche da altri commercianti in città".