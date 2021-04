Vertice in Comune per l'autovelox in via Di Sotto, Masci: "L'obiettivo è alzare a breve il limite di velocità a 40 km/h"

Giovedì 8 aprile si terrà un vertice in Comune per discutere il progetto degli interventi di mitifazione della velocità in via di Sotto

Giovedì 8 aprile si terrà in Comune a Pescara un vertice fra il sindaco Masci, l'assessore Albore Mascia, i dirigenti di settore Trisi e Rossi per discutere del progetto per gli interventi di mitigazione della velocità in via di Sotto. L'obiettivo è arrivare in tempi brevi a dare il via libera ai lavori di risistemazione, già lunedì 12 aprile, per completarli in pochi giorni e permettere l'innalzamento del limite di velocità a 40 km/h.

a fronte della purtroppo conclamata pericolosità dell’arteria stradale per il mancato rispetto delle regole, in particolare per quanto concerne il rispetto dei limiti. L'installazione dell'autovelox e le sanzioni rispondevano ad una precisa richiesta dei residenti che si erano attivati con una petizione, con le multe che interessano una percentuale residuale di automobilisti con la stragrande maggioranza di quest'ultimi che invece rispetta i limiti per tutelare pedoni, ciclisti, anziani e bambini.