Blasioli (Pd): "Vandali e occupazioni abusive nel cantiere 'infinito' del comando provinciale dei carabinieri di via Rigopiano" [FOTO]

Un cantiere “infinito” e fermo dal 2010 e “preda di vandali e occupazioni abusive” quello per la realizzazione del nuovo comando provinciale dei carabinieri di via Rigopiano che dovrebbe ospitare 16 alloggi e che fino a oggi ha visto la realizzazione parziale solo del primo lotto. A denunciarlo è il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli che ha scritto una lettera indirizzata al sindaco Carlo Masci, al comandante della polizia locale Danilo Palestini, al prefetto Flavio Feradani e al provveditorato interregionale, l'ente che fa capo alla realizzazione della palazzina alloggi, “per sollecitare un pronto intervento al fine di tutelare il denaro pubblico già investito e mettere in sicurezza il cantiere ripristinando recinzioni, aumentando la vigilanza ed evitando accessi non autorizzati”.

“Negli scorsi mesi, così come ho sempre fatto da quando ho avuto incarichi politici, mi sono già più volte occupato del triste destino del nuovo comando provinciale dei carabinieri in via Rigopiano, il cui completamento è ancora in stallo – dichiara Blasioli -. In attesa che i lavori vengano finalmente riavviati, l’incompiuta, come avvenuto in passato, è divenuta oggetto di atti di danneggiamento e vandalismo”. A riprova il consigliere allega alla nota con cui torna a sollevare il problema alcune foto in cui si vedono i muri della palazzina “di recente imbrattati con scritte e murales”.

“La rete della recinzione che delimita il cantiere è stata squarciata e ci giungono segnalazioni del fatto che durante la notte persone senza fissa dimora trovino rifugio nella costruzione, mettendo a rischio la propria incolumità, contribuendo ad arrecare danno all’edificio e alimentando la percezione di insicurezza dei cittadini della zona. E pensare – chiosa l'esponente dem - che il nuovo comando era stato pensato in via Rigopiano proprio per garantire alla zona una maggiore tranquillità”.

“Invece – conclude - ci si trova davanti a una situazione che si protrae, con intensità variabile, da più di un decennio, rendendo invivibile la zona in questione e rischiando altresì di determinare un significativo aumento dei costi per la riqualificazione delle opere già completate in vista della riapertura del cantiere”.

Di qui la decisione di scrivere alle istituzioni competenti per chiedere di mettere in sicurezza l'area e far ripartire e dunque portare a conclusione, il cantiere.