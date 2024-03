L'annuncio del ministro Valditara: "Assunzioni e un piano di investimenti per la scuola abruzzese"

Il Governo stanzierà fondi straordinari per la scuola abruzzese con 60 assunzioni di nuovi docenti. A dirlo il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara, che il 5 marzo è stato in visita in Abruzzo accompagnato dall'assessore regionale Pietro Quaresimale.

Previsto un piano per l'Abruzzo che permetterà di investire con fondi stanziati dal Governo, ha aggiunto Quaresimale:

“Sul fronte della scuola lavoriamo giorno per giorno per dare un servizio adeguato ai cittadini e garantire l’attuazione al meglio di un diritto costituzionalmente tutelato”. La giornata abruzzese del Ministro Valditara si è aperta alle 10 con la visita al comune di Silvi e alla scuola Giovanni Pascoli del centro costiero. Ad accogliere l’esponente di governo il sindaco, Andrea Scordella. Rimanendo lungo la costa adriatica teramana, Valditara e Quaresimale si sono poi spostati a Pineto per la visita all’istituto comprensivo Giovanni XXIII. Da Pineto a Giulianova dove il sindaco giuliese, Jwan Costantini, ha accolto il Ministro Valditara e l’assessore Quaresimale per la visita all’istituto d’istruzione superiore “Crocetti Cerulli”, sede dell’Its Turismo Cultura. E proprio la visita all’istituto scolastico di Giulianova ha rappresentato il momento più importate della visita istituzionale perché l’assessore Quaresimale ha avuto modo di illustrare al ministro il valore e l’importanza della strategia di sviluppo e rafforzamento dell’alta formazione con la creazione degli Its. Proprio quello di Giulianova è l’ultimo nato in ordine di tempo, “e tocca uno dei punti nodali dell’economia regionale: il turismo.

Il settore, da solo copre il 70-80% del Pil regionale; da qui l’idea di creare alta formazione su questo settore in modo da qualificare in meglio i servizi turistici del nostro territorio. Gli Is, come certificano i dati nazionali e regionali, rappresentano dei veri e propri laboratori in grado di generare occupazione qualificata, la stessa che cerca un mercato del lavoro sempre più esigente e attento ai cambiamenti economici e sociali”. Dopo Giulianova, il ministro ha raggiunto Martinsicuro dove ha visitato l’istituto comprensivo “Sandro Pertini” e nella frazione di Villa Rosa la sezione della scuola dell’Infanzia.