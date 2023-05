Attivato nell'Urp comunale lo sportello prioritario per gli over 70

Aperta nell'Urp ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pescara l'‘Accesso over 70’, corsia preferenziale dedicata agli utenti fragili come gli anziani dove potranno beneficiare di uno sportello a loro dedicato evitando attese e file. Lo hanno fatto sapere gli assessori comunali Patrizia Martelli e Nicoletta Di Nisio.

La stessa priorità è stata istituita anche per le donne in stato di gravidanza e per gli invalidi che troveranno nell’Urp uno sportello prioritario loro dedicato in modo specifico. Gli assessori hanno spiegato:

“Il provvedimento rientra nel piano delle misure per la semplificazione e l’accesso ai servizi comunali a sportello, misure che hanno come obiettivo la realizzazione di una città organica che sappia porre al centro i cittadini e i loro bisogni, promuovendo valori come la qualità della vita, l’avvicinamento e l’inclusione tra cittadini e istituzioni che la governano e la semplificazione dei servizi che vengono erogati. Ricordiamo che l’attenzione e la sensibilità nei confronti delle persone più fragili rappresentano un punto fermo per la nostra amministrazione comunale impegnata attivamente nella valorizzazione dei servizi di inclusione.

Già nel programma di inizio mandato, tra le azioni da intraprendere ai fini della semplificazione dei servizi amministrativi sono comprese le attività di supporto dedicate in modo specifico alle categorie più minacciate dal digital divide intergenerazionale come gli anziani, al fine di colmare il divario inevitabilmente esistente attraverso un maggior coinvolgimento degli stessi nei servizi erogati dalla pubblica amministrazione. "

Per questo è stato attivato un sistema di accesso prioritario per gli over 70 che avranno dunque personale formato e dedicato per le loro esigenze, anche per aiutarli nel superare il passaggio al digitale che può creare problemi, ad esempio attivando lo Spid che spesso ormai è diventato indispensabile per atti e procedure pubbliche.

"Da questo momento quando un cittadino si recherà presso l’Urp troverà nel menù del totem elimina code una selezione apposita, denominata ‘Accesso over 70’ che gli consentirà di beneficiare di una corsia preferenziale

evitandogli dunque lunghe ed estenuanti attese in coda e, in qualità di utente fragile, ponendolo anche in una condizione di utente protetto dalla convivenza forzata con una moltitudine di persone, una buona prassi consigliata in epoca Covid che dovremmo avere la lungimiranza di conservare”.