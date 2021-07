Un nuovo portale web per rilanciare il turismo a Spoltore

Spoltore riparte dal web per la promozione turistica della città. Presentato ieri 14 luglio il nuovo portale www.visitspoltore.it e le altre iniziative di marketing territoriale che puntano ad attirare visitatori e turisti che saranno messe in campo dall'amministrazione comunale.

In piazza D'Albenzio erano presenti fra gli altri l'assessore e vicesindaco Chiara Trulli. Con l'apertura dell'infopint, i cittadini ricominciano a vivere la città e il suo centro storico animato dalle tante iniziative della pro loco "Terra dei 5 borghi" e delle altre associazioni del territorio:

"Il nuovo portale turistico, che mostra anche le immagini del videospot realizzato da Alice Lizza un anno fa, mette a disposizione una ricca serie di contenuti, dalla storia all'arte passando per le indicazioni su dove mangiare e dormire: la particolarità è che questi contenuti sono disponibili in 8 lingue. "

Il vicepresidente della pro loco Occhionero chiede aiuto a tutti i cittadini per segnalare errori o attività ricettive non presenti da aggiungere. Sul sito è presente uno spazio dove scrivere direttamente sui social ed avere risposta in pochissimo tempo. Illustrati anche i cinque percorsi turistici per gruppi guidati e organizzati dalle associazioni:

6 agosto con Italia Nostra, 29 agosto in occasione del tour delle moto d'epoca organizzato con l'Associazione Old Motors, 24-25-26 settembre durante il raduno dei camperisti con l'Associazione Camping Civitanova Marche, il 17 ottobre per Giroborghi, il 28 novembre per la mattinata Fai.