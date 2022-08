Turismo, il ministro Garavaglia: "L'Abruzzo può essere leader nella mobilità sostenibile"

"L’Abruzzo è una realtà vocata alla mobilità sostenibile, con enormi potenzialità per crescere ed essere leder in Italia. Il ministero del turismo sostiene finanziariamente progetti che vanno in questa direzione". A dirlo è stato il ministro del turismo Massimo Garavaglia che oggi ha incontrato i rappresentanti del settore a Giulianova.

La crescita, ha sottolineato, è possibile, ma perché ci sia "bisogna migliorare i collegamenti e potenziare le infrastrutture, in particolar modo quelle ciclopedonali e ferroviarie sfruttando, ad esempio, i finanziamenti pluriennali sulla Transiberiana d'Abruzzo. Questa regione - aggiunge - ha alte potenzialità anche su tema del futuro, il cicloturismo e trekking che oggi in Italia vale 5 miliardi di euro e in Germania 20. Su questo settore si può recuperare un punto di Pil". Ad accogliero c'erano, tra gli altri, i deputati abruzzesi della Lega Luigi D’Eramo, Antonio Zennaro e Giuseppe Bellachioma.